Китайский пенсионер сменил пол в 72 года

Пенсионер из Пекина решился на операцию по смене пола в возрасте 72 лет. Операция прошла в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая, передает «
«Я завершил исполнение своей мечты — стать женщиной», — сказал Синь Юэ после операции.
Перед операцией ему пришлось пройти серию тестов и ответить на множество вопросов, чтобы доказать врачам, что он действительно хочет сменить пол.
По словам пациента, в детстве он часто одевался как девочка. В 1970 году Синь Юэ женился, а в 2000 году пара развелась. Его бывшая жена заявила, что полностью поддержала экс-супруга в намерении сменить пол.