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16:07, 17 февраля 2017 902
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Китайский пенсионер сменил пол в 72 года

Китайский пенсионер сменил пол в 72 года

Пенсионер из Пекина решился на операцию по смене пола в возрасте 72 лет. Операция прошла в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая, передает «РИА Новости».

«Я завершил исполнение своей мечты — стать женщиной», — сказал Синь Юэ после операции.

Перед операцией ему пришлось пройти серию тестов и ответить на множество вопросов, чтобы доказать врачам, что он действительно хочет сменить пол.

По словам пациента, в детстве он часто одевался как девочка. В 1970 году Синь Юэ женился, а в 2000 году пара развелась. Его бывшая жена заявила, что полностью поддержала экс-супруга в намерении сменить пол.


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