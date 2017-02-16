Жительница Владивостока въехала в толпу людей на пешеходном переходе. Видео

Во Владивостоке 46-летняя женщина-водитель въехала в толпу людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила
На записи с видеорегистратора видно, что Toyota Camry ехала на «красный», не сбавляя скорости. В результате ДТП пострадали три пешехода — две 51-летние женщины и 18-летняя девушка, их госпитализировали. Медики диагностировали им сотрясение головного мозга, ушибы и переломы.
«Установлено, что водитель получила „права“ в 2003 году, а машину купила 14 февраля 2017 года. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушительница не успела затормозить на скользком участке дороги. При этом выяснилось, что она была трезвая.
Правоохранители проводят административное расследование.