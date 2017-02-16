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21:54, 16 февраля 2017 132
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В Рязани пройдет третий фестиваль современного танца «Репутация»

В Рязани пройдет третий фестиваль современного танца «Репутация»

25 и 26 февраля Рязанском театре драмы пройдет III Всероссийский танцевальный фестиваль Репутация". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Ранее на фестиваль приезжали участники из Тулы, Коломны, Москвы, Пензы, Ступино, Владимира, Скопина, Сасово, Егорьевска, Рязани и других городов. В этом году, по словам организаторов, география «Репутации» расширится, и на нее приедут, по предварительным данным, более 1 500 участников.

Традиционно танцоры смогут сразиться в разных номинациях —

командных:

  • Street Show Kids (до 10 лет);
  • Street Show Juniors (11-13 лет);
  • Street Show (14+);
  • Lady styles Show (14+);
  • Best dance Show Kids (до 10 лет);
  • Best dance Show (10+);

индивидуальных:

  • Best dance Solo (10+);
  • Best dance Duet (10+);

баттлах:

  • Hip Hop (до 13 лет);
  • Hip Hop (14+);
  • Break dance;
  • Lady styles.

Поучаствовать в фестивале смогут как командные, так и индивидуальные исполнители со всей России и стран СНГ.

Оценивать мастерство исполнителей будут специально приглашенные хореографы: Алексей Шалбуров, Анастасия Чередникова, Алексей Симба, Ирина Подшивалова, Анна Каллэ, Марина Лискова и Дмитрий Степуро.

По их решению в каждой номинации выберут лауреатов первой, второй и третьей степеней, которым вручат соответствующие дипломы и призы.

Отмечается также, что призовой фонд фестиваля составляет 150 тысяч рублей.


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