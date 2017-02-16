В полиции опровергли информацию о стрельбе по машинам у рязанского ТЦ

В полиции опровергли информацию о том, что на парковке ТЦ «Арта» в Рязани неизвестный обстрелял автомобили. Ранее информация об этом появилась в группе «
«Известны, со слов пострадавших, пять случаев. Были повреждены Toyota, Skoda, ГАЗель, Volkswagen и Renault», — написал автор поста.
В пресс-служба регионального УМВД RZN.info сообщили, что правоохранители выехали по указанному в сети адресу — дом №23 корпус 3 по улице Бирюзова. Там они не обнаружили поврежденных машин, а опрошенные местные жители заявили, что не слышали звуков выстрелов.
Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»