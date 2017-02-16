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8:14, 16 февраля 2017 635
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В Москве из офиса украли 21 млн рублей

В Москве из офиса украли 21 млн рублей

Фото: Pixabay.com

В Москве из офиса украли 21 миллион рублей. Грабители проникли в помещение через окно, передает Life.

За несколько минут злоумышленники украли из сейфов крупную сумму и скрылись.

Полиция разыскивает преступников.


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