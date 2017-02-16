В Москве из офиса украли 21 млн рублей

В Москве из офиса украли 21 миллион рублей. Грабители проникли в помещение через окно, передает
За несколько минут злоумышленники украли из сейфов крупную сумму и скрылись.
Полиция разыскивает преступников.
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Фото: Pixabay.com
В Москве из офиса украли 21 миллион рублей. Грабители проникли в помещение через окно, передает
За несколько минут злоумышленники украли из сейфов крупную сумму и скрылись.
Полиция разыскивает преступников.
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