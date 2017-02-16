«Теорию большого взрыва» продлят на два сезона. Ранее появилась информация, что десятый сезон сериала станет последним, пишет «
Издание Deadline сообщило, что сериал продлят как минимум на два сезона. Отмечается, что переговоры с актерами находятся на завершающем этапе.
Кроме того, издание сообщает, что исполнители главных ролей получат по миллиону долларов за серию. Исполнителям второстепенных ролей могут поднять гонорары.
Студия, снимающая сериал, пока не дала комментариев.
Премьера комедийного сериала «Теория большого взрыва» состоялась 24 сентября 2007 года. Главные герои — физики — понимают «как работает Вселенная», но не умеют хорошо общаться с людьми. Ситуация начинает меняться, когда их соседкой становится девушка Пенни.
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