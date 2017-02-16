Рязанские семинаристы выпустили свой видеоблог. Проект называется «[В]Семинарии», видео опубликовали на
У блога есть уже два выпуска — нулевой и первый. В видео молодые люди рассказывают о жизни и обучении в семинарии.
В первом выпуске семинаристы рассказали о том, как попадают в их учебное заведение. «Здесь мы просто решили представить вам себя и поэтому никакой конкретной тематики еще не придерживались. Следите за новостями и комментируйте увиденное, а мы, даст Бог, вдохновимся этим на следующие выпуски», — рассказали создатели блога о нулевом выпуске.
Напомним, в феврале 2016 года рязанский игумен Лука
Кроме того, рязанские священники