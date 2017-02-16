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15:42, 16 февраля 2017 287
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Рязанские семинаристы выпустили свой видеоблог

Рязанские семинаристы выпустили свой видеоблог

Рязанские семинаристы выпустили свой видеоблог. Проект называется «[В]Семинарии», видео опубликовали на канале в Youtube.

У блога есть уже два выпуска — нулевой и первый. В видео молодые люди рассказывают о жизни и обучении в семинарии.

В первом выпуске семинаристы рассказали о том, как попадают в их учебное заведение. «Здесь мы просто решили представить вам себя и поэтому никакой конкретной тематики еще не придерживались. Следите за новостями и комментируйте увиденное, а мы, даст Бог, вдохновимся этим на следующие выпуски», — рассказали создатели блога о нулевом выпуске.

Напомним, в феврале 2016 года рязанский игумен Лука организовывал трансляции в Periscope, которые одновременно смотрели 400 человек. Всего на его аккаунт подписано более 14 тысяч пользователей.

Кроме того, рязанские священники сняли на видео песню, посвященную родному краю.


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