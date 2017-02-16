Российских легкоатлетов обязали вернуть 23 олимпийские медали

Российские легкоатлеты после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов обязаны вернуть 23 медали, 11 из них подлежат возврату в связи с аннулированием результатов эстафет, передает
Отмечается, что дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) вынесены решения в отношении 19 российских легкоатлетов. В соответствии с правилами МОК, спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, а также все участники эстафет, в составе которых были уличенные в употреблении допинга атлеты, обязаны вернуть медали.
Федерация подтвердила, что на данный момент награду вернул только бегун Антон Кокорин.
Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу Игр в Пекине в эстафете 4×400 метров, но спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева.