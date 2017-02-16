На этой неделе в рязанских кинотеатрах «Не/смотря ни на что» и фильм Джима Джармуша «Патерсон»

Традиционно в четверг мы представляем обзор фильмов, которые на этой неделе выйдут на большие экраны. Любители кинолент смогут выбрать картину по своему вкусу.
Среди новинок фильм режиссера Марка Ротемунда «Не/смотря ни на что», основанный на реальных событиях. Он рассказывает о молодом человеке, который, несмотря на ухудшение зрения, пытается воплотить в жизнь свою мечту. Отечественная новинка недели — комедия «Гуляй, Вася» режиссера Романа Каримова.
Также зрители увидят сразу два фильма, вошедших в программу Каннского фестиваля 2016 года — «Патерсон» и «Красная черепаха». А для детей и их родителей выходит новый выпуска альманаха «Мульт в кино».
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