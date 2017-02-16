Мексика и Россия договорились о возобновлении поставок мяса

Министр сельского хозяйства латиноамериканской Мексики Хосе Кальсада Ровироса заявил, что Москва и Мехико достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок мясо на российский рынок, передает «
«Речь идет о схеме мясо в обмен на пшеницу, мы покупаем пшеницу, а Россия ее производит. Надеюсь, что все это будет решено очень быстро, планируется мой визит в Россию, возможно, в конце апреля, чтобы встретиться с министром привезти с собой продавцов мясо и покупателей пшеницы», — сказал Кальсада.
В 2015 году сообщалось, что сельхозпроизводители мексиканского штата Халиско договорились о поставках своих товаров в Россию.