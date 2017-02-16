«Губернатор должен быть молодым». Сенатор Морозов не пойдет на сентябрьские выборы

Сенатор Игорь Морозов в разговоре с корреспондентом RZN.info заявил, что не будет баллотироваться в губернаторы Рязанской области и поддержит кандидатуру Николая Любимова.
«Губернатор должен быть молодым и амбициозным», — отметил Морозов. При этом он пообещал оказать поддержу Любимова на федеральном уровне и в Рязанской области.
Говоря о недавно назначенном врио главы Рязанского региона, сенатор заметил, что Николай Любимов прошел в Калужской области все уровни власти очень достойно: «Будучи заместителем губернатора он отвечал за самые проблемные вопросы региона. В Госдуме он увидел, как работают регионы, как строится работа с федеральной властью. Мы получили мощного управленца».
По мнению Морозова, впереди у врио губернатора полгода интенсивной работы. «Та молодежь, которую президент направляет в регионы — это будущее России», подытожил сенатор.