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18:23, 16 февраля 2017 807
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«Губернатор должен быть молодым». Сенатор Морозов не пойдет на сентябрьские выборы

«Губернатор должен быть молодым». Сенатор Морозов не пойдет на сентябрьские выборы

Сенатор Игорь Морозов в разговоре с корреспондентом RZN.info заявил, что не будет баллотироваться в губернаторы Рязанской области и поддержит кандидатуру Николая Любимова.

«Губернатор должен быть молодым и амбициозным», — отметил Морозов. При этом он пообещал оказать поддержу Любимова на федеральном уровне и в Рязанской области.

Говоря о недавно назначенном врио главы Рязанского региона, сенатор заметил, что Николай Любимов прошел в Калужской области все уровни власти очень достойно: «Будучи заместителем губернатора он отвечал за самые проблемные вопросы региона. В Госдуме он увидел, как работают регионы, как строится работа с федеральной властью. Мы получили мощного управленца».

По мнению Морозова, впереди у врио губернатора полгода интенсивной работы. «Та молодежь, которую президент направляет в регионы — это будущее России», подытожил сенатор.


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