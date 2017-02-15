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13:10, 15 февраля 2017 22

В Рязани появилась строительно-монтажная компания «Белый Яръ»

В Рязани появилась строительно-монтажная компания «Белый Яръ»

В Рязани появилась строительно-монтажная компания «Белый Яръ». Об этом сообщили в пресс-релизе организации.

В компании рассказали, что у них есть огромный опыт строительства домов и бань как по типовым так и по индивидуальным проектам.

«Мы строим экологичное и комфортное жилье в Московской, Рязанской и прилегающих областях, используя самые современные технологии, новейшее оборудование и качественные материалы», — рассказал застройщик.

Также в компании отметили, что уровень подготовки специалистов компании «Белый Яръ» позволяет выполнить строительство загородного дома или бани любой сложности.

Организация предоставляет следующий спектр услуг:

  • помощь в подготовке к будущему строительству: описание преимуществ тех или иных строительных материалов, подбор комплектации дома исходя из бюджета и предпочтений клиента;
  • более 100 типовых проектов, выполнение индивидуального проектирования с нуля или по эскизам;
  • при подписании договора на строительство дома, проектно — сметная документация выдается бесплатно;
  • детализированные и понятные сметы;
  • в договоре фиксированы цена и сроки строительства;
  • платежи по договору вносятся поэтапно, после сдачи очередного этапа работ;
  • отлажены все производственные процессы от обработки заявки клиента до поставок строительного материала и производства работ;
  • работа с проверенными временем производителями строительного материала;
  • непосредственное выполнение работ на стройплощадке, по проектным данным;
  • инженеры компании имеют высшее строительное образование;
  • опытные рабочие бригады;
  • спецпредложения и подарки, акции, скидки;
  • оптимальный ценовой уровень и доступность.

«Белый Яръ» подберет загородную недвижимость для людей с любым уровнем достатка, говорится в сообщении. «Разница в стоимости формируется, исходя из категорий земельных участков, вариантов строительства жилья. В последнем случае могут применяться самые разнообразные материалы, среди которых наиболее популярными считаются дерево, кирпич, газобетон. Также большим спросом пользуется оперативная каркасная технология», — уточнили в пресс-релизе.

«Вся наша команда менеджеры, проектировщики, производители работ будут слажено достигать одну цель — строить ваш дом», — рассказали в компании.


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