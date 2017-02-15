В Рязани появилась строительно-монтажная компания «Белый Яръ». Об этом сообщили в пресс-релизе организации.
В компании рассказали, что у них есть огромный опыт строительства домов и бань как по типовым так и по индивидуальным проектам.
«Мы строим экологичное и комфортное жилье в Московской, Рязанской и прилегающих областях, используя самые современные технологии, новейшее оборудование и качественные материалы», — рассказал застройщик.
Также в компании отметили, что уровень подготовки специалистов компании «Белый Яръ» позволяет выполнить строительство загородного дома или бани любой сложности.
Организация предоставляет следующий спектр услуг:
- помощь в подготовке к будущему строительству: описание преимуществ тех или иных строительных материалов, подбор комплектации дома исходя из бюджета и предпочтений клиента;
- более 100 типовых проектов, выполнение индивидуального проектирования с нуля или по эскизам;
- при подписании договора на строительство дома, проектно — сметная документация выдается бесплатно;
- детализированные и понятные сметы;
- в договоре фиксированы цена и сроки строительства;
- платежи по договору вносятся поэтапно, после сдачи очередного этапа работ;
- отлажены все производственные процессы от обработки заявки клиента до поставок строительного материала и производства работ;
- работа с проверенными временем производителями строительного материала;
- непосредственное выполнение работ на стройплощадке, по проектным данным;
- инженеры компании имеют высшее строительное образование;
- опытные рабочие бригады;
- спецпредложения и подарки, акции, скидки;
- оптимальный ценовой уровень и доступность.
«Белый Яръ» подберет загородную недвижимость для людей с любым уровнем достатка, говорится в сообщении. «Разница в стоимости формируется, исходя из категорий земельных участков, вариантов строительства жилья. В последнем случае могут применяться самые разнообразные материалы, среди которых наиболее популярными считаются дерево, кирпич, газобетон. Также большим спросом пользуется оперативная каркасная технология», — уточнили в пресс-релизе.
«Вся наша команда менеджеры, проектировщики, производители работ будут слажено достигать одну цель — строить ваш дом», — рассказали в компании.