Рязанские вареники стали лучшим продуктом года

Рязанские «Вареники с картошкой замороженные» торговой марки «С пылу жару» стали лучшим продуктом 2017 года. Производителя ООО «Лина» отметили золотой медалью и дипломом на 24-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017».
ООО «Лина» является крупной производственной компанией, специализирующейся на выпуске и реализации замороженных полуфабрикатов. Ассортимент компании составляет более 150 наименований. Среди них блинчики, оладьи, вареники, а также пельмени и котлеты. На рынке «Лина» представлена известными торговыми марками: «С пылу с жару» и «Наши молодцы». Продукция рязанской компании есть в 72 регионах страны, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Отмечается, что в выставке «Продэкспо-2017» представили свои экспозиции и другие рязанские производители: ООО «Балт-ОСТ», ООО «Полинка», ГК «РУДО», ООО «Русский мороз», ООО «Ряжский погребок», ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика», ОАО «Рязанский завод плавленых сыров», ООО «ТД Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Юнион» (ШОКО РУА).