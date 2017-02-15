Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:51, 15 февраля 2017 476
 0    0

Рязанские вареники стали лучшим продуктом года

Рязанские вареники стали лучшим продуктом года

Рязанские «Вареники с картошкой замороженные» торговой марки «С пылу жару» стали лучшим продуктом 2017 года. Производителя ООО «Лина» отметили золотой медалью и дипломом на 24-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017».

ООО «Лина» является крупной производственной компанией, специализирующейся на выпуске и реализации замороженных полуфабрикатов. Ассортимент компании составляет более 150 наименований. Среди них блинчики, оладьи, вареники, а также пельмени и котлеты. На рынке «Лина» представлена известными торговыми марками: «С пылу с жару» и «Наши молодцы». Продукция рязанской компании есть в 72 регионах страны, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Отмечается, что в выставке «Продэкспо-2017» представили свои экспозиции и другие рязанские производители: ООО «Балт-ОСТ», ООО «Полинка», ГК «РУДО», ООО «Русский мороз», ООО «Ряжский погребок», ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика», ОАО «Рязанский завод плавленых сыров», ООО «ТД Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Юнион» (ШОКО РУА).


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
15:51, 15 февраля 2017
Рязанские вареники стали лучшим продуктом года
13:10, 15 февраля 2017
В Рязани появилась строительно-монтажная компания «Белый Яръ»
11:33, 15 февраля 2017
Компания «Мармакс» представила новый проект дома для коттеджного поселка «Сказка Алеканово»
18:24, 14 февраля 2017
В Рязанской области подешевела гречка. Мониторинг цен
20:09, 13 февраля 2017
В Минпромторге назвали причину отравления «Боярышником»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:20, 14 февраля 2017 29 275
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
16:09, 1 февраля 2017 24 530
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 23 335
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
11:04, 15 февраля 2017 20 189
Любимов прибыл в Рязань. Фото
8:31, 9 февраля 2017 17 462
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум