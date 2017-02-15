Рязанец не смог продать машину из-за неоплаченного штрафа

Житель Александро-Невского района не смог продать автомобиль из-за неоплаченного штрафа. Об этом
Мужчине назначили штраф в 30 тысяч рублей за пьяную езду. Чтобы взыскать долг, приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении машины неплательщика.
Через неделю рязанец явился в отдел судебных приставов с просьбой снять запрет: он хотел продать принадлежавший ему ВАЗ-2112. Его просьбу не исполнили. Кроме того, приставы сопроводили рязанца до его дома, где описали и арестовали бытовую технику.
На следующий день мужчина принес квитанцию об оплате штрафа. Запрет на регистрационные действия и арест с его имущества сняли.