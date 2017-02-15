Рязанцев предупредили о сильном ветре и метели. Об этом сообщила
Ситуация сохранится до ночи четверга, 16 февраля. В отдельных районах наблюдается гололедица.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцев предупредили о сильном ветре и метели. Об этом сообщила
Ситуация сохранится до ночи четверга, 16 февраля. В отдельных районах наблюдается гололедица.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанские полицейские рассказали о распространенных видах мошенничества
|
cледующая новость →Николай Любимов «без промедления» приступит к выполнению важных задач в регионе
О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.