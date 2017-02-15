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18:22, 15 февраля 2017 526
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Рязанцев предупредили о сильном ветре и метели

Рязанцев предупредили о сильном ветре и метели

Рязанцев предупредили о сильном ветре и метели. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ситуация сохранится до ночи четверга, 16 февраля. В отдельных районах наблюдается гололедица.


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