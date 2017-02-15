Рязанца осудили за угон автомобиля с пляжа, сообщил
Как установил суд, в августе 2016 года мужчина находился на центральном шиловском пляже, где совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки. В это время между молодыми людьми возник конфликт.
«После этого осужденный сел за руль чужого автомобиля ВАЗ-211440 и уехал на нем», — говорится в сообщении.
Суд признал рязанца виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком полтора года условно с испытательным сроком в один год.
Приговор не вступил в законную силу.