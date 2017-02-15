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10:28, 15 февраля 2017 1 931
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Рязань очистили к приезду нового губернатора

Рязань очистили к приезду нового губернатора

Рязань очистили к приезду врио губернатора Николая Любимова. Рабочие убрали снег с пешеходной улицы города — Почтовой.

Напомним, во вторник, 14 февраля, о досрочной отставке заявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Владимир Путин назначил врио главы региона Николая Любимова.


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В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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