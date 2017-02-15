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13:18, 15 февраля 2017 1 017
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Появилось видео первого выступления Любимова в Рязани 2

Появилось видео первого выступления Любимова в Рязани

ТКР снял первое выступление врио губернатора Николая Любимова в Рязани. Видео с церемонии представления появилось в среду, 15 февраля.

Любимов рассказал о планах и задачах, которые планирует реализовать в Рязанской области.

Церемония представления прошла в облдуме.


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