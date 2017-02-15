Николай Любимов «без промедления» приступит к выполнению важных задач в регионе

Николай Любимов заявил, что без промедления приступит к исполнению обязанностей и решению стоящих перед ним задач. Об этом сообщает
В среду, 15 февраля, прошла встреча Николая Любимова с членами правительства Рязаниской области. На ней присутствовали полпред президента России в ЦФО Александр Беглов, ранее занимавший пост главы региона Олег Ковалев, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полпреда президента России в ЦФО Сергей Яковлев, руководители министерств, ведомств и структурных подразделений правительства.
Беглов обозначил задачи, стоящие перед региональной властью. По его словам, Николай Любимов сможет их реализовать.
«У нас одна общая задача — улучшить качество жизни жителей Рязанской области. В регионе много квалифицированных специалистов, хороших управленцев, уверен, совместно вы успешно с ней справитесь. Всех вас впереди ждет много работы», — подчеркнул Беглов.
Врио губернатора заверил, что собирается опираться на местные кадры. Кроме того, Любимов сказал, что планирует в ближайшее время провести совещания со всеми руководителями.