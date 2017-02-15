На Техас обрушилась серия торнадо. Есть пострадавшие, передает «
На прибрежной области к юго-западу от крупнейшего города штата Хьюстона во вторник, 14 февраля, зафиксировали серию из шести торнадо. По предварительным данным, пострадали 13 человек, из них семерых госпитализировали с неопасными для жизни травмами. Также сообщается о разрушении четырех домов и повреждении еще нескольких.
Ряд слабых торнадо зафиксировали в других зонах к юго-западу от города Хьюстон (там тоже есть повреждения). Специалисты восстанавливают электроснабжение.
Отмечается, что метеослужба объявила предупреждения о торнадо во многих округах штата.