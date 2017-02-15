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8:48, 15 февраля 2017 805
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На Техас обрушилась серия торнадо

На Техас обрушилась серия торнадо

На Техас обрушилась серия торнадо. Есть пострадавшие, передает «РИА Новости».

На прибрежной области к юго-западу от крупнейшего города штата Хьюстона во вторник, 14 февраля, зафиксировали серию из шести торнадо. По предварительным данным, пострадали 13 человек, из них семерых госпитализировали с неопасными для жизни травмами. Также сообщается о разрушении четырех домов и повреждении еще нескольких.

Ряд слабых торнадо зафиксировали в других зонах к юго-западу от города Хьюстон (там тоже есть повреждения). Специалисты восстанавливают электроснабжение.

Отмечается, что метеослужба объявила предупреждения о торнадо во многих округах штата.


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