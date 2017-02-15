Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:53, 15 февраля 2017 1 361
 0    0

Госдума расширит список нелепых имен для детей ко второму чтению

Госдума расширит список нелепых имен для детей ко второму чтению

В повестке дня Госдумы в первом чтении значился законопроект, запрещающий родителям называть детей странными и нелепыми именами. Ко второму чтению предлагают расширить «черный список», пишет «Российская газета».

Автор поправок — член Совета Федерации Валентина Петренко.

Ранее уже обсуждался запрет на детские имена, содержащие в себе цифры, аббревиатуры, имена, разделенные знаками пунктуации и прочее. Причиной рассмотрения законопроекта стали реальные имена, которые были даны российским детям (Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Принцесса Даниэлла, Салат Латук, Авиадиспетчер, Виагра, Каспер Ненаглядный Дельфин, БОЧ рВФ 260602). Концепцию поправок поддержали и кабмин, и Верховный суд, дали добро и представители ЗАГСов, но все согласны, что поправки нуждаются в серьезной доработке.

Ко второму чтению планируют также урегулировать спорные вопросы.

«Есть устоявшиеся имена, которые исходно были аббревиатурами, но к которым все настолько привыкли, что даже ищут в святцах, вроде Владлен (Владимир Ленин) или Ким (Коммунистический Интернационал молодежи)», — привела пример депутат Ирина Белых.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:17, 16 февраля 2017
В 45-м «Звездном походе» приняли участие 600 рязанских студентов
20:17, 16 февраля 2017
Рязанца оштрафовали на 35 тысяч за заброшенную три года назад землю
19:12, 16 февраля 2017
Рязанец сфотографировался с единственной в мире скульптурой Ждуна 3
17:12, 16 февраля 2017
Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла вторую часть информации за январь 2017 года
17:10, 16 февраля 2017
Роспотребнадзор уличил рязанский ДДТ в притеснении шахматистов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 34 950
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 34 282
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
21:17, 15 февраля 2017 28 649
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 12
8:21, 12 февраля 2017 24 961
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
13:40, 15 февраля 2017 23 866
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум