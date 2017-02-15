Госдума расширит список нелепых имен для детей ко второму чтению

В повестке дня Госдумы в первом чтении значился законопроект, запрещающий родителям называть детей странными и нелепыми именами. Ко второму чтению предлагают расширить «черный список», пишет «
Автор поправок — член Совета Федерации Валентина Петренко.
Ранее уже
Ко второму чтению планируют также урегулировать спорные вопросы.
«Есть устоявшиеся имена, которые исходно были аббревиатурами, но к которым все настолько привыкли, что даже ищут в святцах, вроде Владлен (Владимир Ленин) или Ким (Коммунистический Интернационал молодежи)», — привела пример депутат Ирина Белых.