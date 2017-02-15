Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:17, 15 февраля 2017 319
 0    0

Главный судебный пристав России стал врио губернатора Карелии

Главный судебный пристав России стал врио губернатора Карелии

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава РФ Артура Парфенчикова. Об этом сообщается на сайте президента России.

Президент пообещал оказывать Парфенчикову поддержку и пожелал успехов на посту врио губернатора.

«Это большая ответственность, безусловно, чтобы оправдать доверие своих земляков», — отметил Парфенчиков.

Врио губернатора Карелии рассказал, что он родом из карельской глубинки — хутора Куриеки. Чиновник рассказал, что в последние десять лет он мало там бывал, но следил за ситуацией.

Напомним, Александр Худилайнен заявил об отставке в среду, 15 февраля.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
18:18, 15 февраля 2017
Николай Любимов «без промедления» приступит к выполнению важных задач в регионе
15:17, 15 февраля 2017
Главный судебный пристав России стал врио губернатора Карелии
14:51, 15 февраля 2017
Благоустройством Рязани займется бывшая вице-мэр Люберец 1
13:54, 15 февраля 2017
«Человек молодой, здоровый». Депутаты пожелали Любимову слаженной работы и равнения на однофамильца
13:40, 15 февраля 2017
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:20, 14 февраля 2017 30 446
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
11:04, 15 февраля 2017 25 734
Любимов прибыл в Рязань. Фото
8:21, 12 февраля 2017 23 595
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
8:31, 9 февраля 2017 17 483
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
12:59, 15 февраля 2017 16 806
Главное — люди. В Рязани представили врио губернатора 1
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум