Главный судебный пристав России стал врио губернатора Карелии

Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава РФ Артура Парфенчикова. Об этом сообщается на
Президент пообещал оказывать Парфенчикову поддержку и пожелал успехов на посту врио губернатора.
«Это большая ответственность, безусловно, чтобы оправдать доверие своих земляков», — отметил Парфенчиков.
Врио губернатора Карелии рассказал, что он родом из карельской глубинки — хутора Куриеки. Чиновник рассказал, что в последние десять лет он мало там бывал, но следил за ситуацией.
Напомним, Александр Худилайнен