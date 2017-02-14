За ночь в Рязани убрали 484 кубометра снега. Об этом сообщили на
Снег вывозили с улиц с Первомайского проспекта, улиц Николодворянской, Полонского, Радищева, улицы и площади Ленина, улицы и площади Соборная, а также с каждого района областного центра.
В работах задействовали 71 единицу техники.
Во вторник, 14 февраля, тротуары, остановки общественного транспорта и парки будут очищать более двухсот человек, а также пять тракторов, четыре погрузчика и 16 самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обработают песком и солью. Всего с начала зимнего периода с улиц города было вывезено 117 435 кубометров снега.
Фото с сайта администрации Рязани