В День всех влюбленных рязанцам рассказали о православных прическах. Фото

Рязанцам рассказали о православных прическах. Известный парикмахер Олег Володин прочитал лекцию в горьковской библиотеке во вторник, 14 февраля.
«Волосы женщины — ее достояние, с древних времен к волосам относились с большим трепетом и уважением», — подчеркнул Володин. Он подробно рассказал о прическах и головных уборах прошлых веков и подчеркнул: по ним можно было узнать, возраст, семейный статус и родину женщины. Так, в Скопинском районе плели косы из шести-восьми прядей.
Также лектор рассказал о старинных способах ухода за головой, часть которых советует клиентам, и о поверьях на эту тему. Парикмахер заметил, что собирал материал в том числе в Рязанском кремле и селе Секирино, где местная старожилка показала ему свой венчальный наряд.
«Грядет эпоха возрождения православных образов, православного мировоззрения», — заявил Володин в конце. В частности, отметил он, такие прически подойдут для школьной моды: «Это практично, эстетично и очень красиво».
Пока парикмахер читал лекцию, мастера его студии сделали несколько причесок модели. Среди них были девичья коса, корона замужней рязанки.