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13:12, 14 февраля 2017 403

Участник регионального конкурса «Профессия мечты» провел день в «Рязаньэнерго»

Участник регионального конкурса «Профессия мечты» провел день в «Рязаньэнерго»

Студент Рязанского железнодорожного колледжа Святослав Бетин познакомился с работой рязанских энергетиков. Первокурсник посетил предприятие в рамках финального этапа молодежного конкурса «Профессия мечты», проводимого при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Экскурсию для будущего энергетика провел заместитель главного инженера «Рязаньэнерго» Евгений Агальцов. Она началась в Центре управления сетями, где наставник рассказал гостю о структуре энергетического комплекса России, о пути, которое должно проделать электричество, прежде чем оказаться в домах граждан, и о сетевом хозяйстве, находящемся под управлением «Рязаньэнерго».

Знакомство с профессией продолжилось на подстанции 220 кВ «Пущино», введенной в эксплуатацию в 2010 году. Этот объект оснащен передовым оборудованием, которое как нельзя лучше дает представление о высоком уровне технологического развития отрасли.

На тренировочном полигоне рязанский студент узнал о важнейших требованиях правил техники безопасности при работе на энергообъектах и примерил специальную одежду, устойчивую к воздействию электрической дуги. О практических задачах, которые каждый день решают бригады по ремонту воздушных линий, первокурснику рассказал мастер Олег Самсонов, а электромонтер Юрий Рыбаков продемонстрировал показательный подъем на опору 10 кВ.

«Забраться Святославу самостоятельно мы позволить не могли — нет специального допуска, таким навыкам ему еще предстоит выучиться», — отметил Олег Самсонов.

Завершилась экскурсия для студента поездкой по бездорожью на вездеходе ТРЭКОЛ, которая наглядно продемонстрировала, какие препятствия энергетикам приходится преодолевать, чтобы обеспечивать надежное электроснабжение жителей региона.

Видеосюжет об экспресс-практике Святослава Бетина в «Рязаньэнерго» выйдет в специальном проекте «Профессия мечты» телеканала «Край Рязанский» 25 февраля.


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