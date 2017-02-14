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16:22, 14 февраля 2017 528
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Следовавший из Рязани большегруз стал участником смертельного ДТП на свердловской трассе

Следовавший из Рязани большегруз стал участником смертельного ДТП на свердловской трассе

Следовавший из Рязани большегруз стал участником смертельного ДТП на свердловской трассе. Об этом пишет «Наша газета».

Авария произошла возле поселка Бисерть во вторник, 14 февраля. 33-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Audi и, вылетев на встречную полосу, врезалась в грузовик MAN с белорусскими номерами. От удара легковой автомобиль разорвало на части: первая осталась под грузовиком, вторая оторвалась, вспыхнула и вылетела на свою полосу, где врезалась в попутную фуру.

Отмечается, что Audi двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Перми.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей.


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В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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