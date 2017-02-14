Следовавший из Рязани большегруз стал участником смертельного ДТП на свердловской трассе. Об этом пишет «
Авария произошла возле поселка Бисерть во вторник, 14 февраля. 33-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Audi и, вылетев на встречную полосу, врезалась в грузовик MAN с белорусскими номерами. От удара легковой автомобиль разорвало на части: первая осталась под грузовиком, вторая оторвалась, вспыхнула и вылетела на свою полосу, где врезалась в попутную фуру.
Отмечается, что Audi двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Перми.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей.