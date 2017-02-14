Рязанские автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев четырех ДТП с пострадавшими

Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев четырех ДТП с пострадавшими. Об этом во вторник, 14 февраля,
12 мая 2016 года в 13:48 на 56-м километре автодороги Клепики-Рязань 31-летний житель Рязанского района на автомобиле Volkswagen Touareg столкнулся с мотоциклом Suzuki Intruder. В результате 48-летний водитель мотоцикла попал в больницу.
3 июня 2016 года в 14:40 в Рязани напротив строения №19 на Северной окружной дороге столкнулись Daewoo Nexia под управлением 28-летнего рязанца, «Камаз-5322» под управлением 32-летнего рязанца, два автомобиля Renault Logan под управлением жителей областного центра 23 и 42 лет, машина Lada Granta под управлением 41-летнего мужчины и Honda Civik, за рулем которой находился 24-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель и 43-летняя пассажирка Daewoo Nexia.
7 февраля 2017 года в 9:50 в Рязани напротив дома №3-а на улице Халтурина 50-летний житель города Ряжска, управляя автомобилем ВАЗ-2110, наехал на переходившую проезжую часть 41-летнюю рязанку. Женщина обращалась в больницу.
10 февраля 2017 года в 6:10 в Рязани вблизи дома №30 на улице Бирюзова 25-летний рязанец, управляя автомобилем Lada-219110, наехал на переходящих проезжую часть женщин 40 и 43-лет. После этого следовавший по улице Бирюзова ВАЗ-2111 наехал на лежащего вблизи автомобиля LADA-219110 пешехода, затем скрылся с места происшествия. Пострадавших женщин госпитализировали.
Информация об автомобиле ВАЗ-2111: серебристый цвет, задние стекла тонированы; на заднем ветровом стекле имелась надпись в два ряда, выполненная печатными буквами белого цвета.
Всех, кто располагает какими-либо данными по ДТП, просят обращаться по телефонам: (4912)29-95-88, 29-93-52 или по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет №№№208, 212, 210.