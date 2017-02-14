Путин призвал врио губернатора Рязанской области быть ближе к людям

Владимир Путин призвал врио губернатора Рязанской области Николая Любимова быть ближе к людям. Путин сказал об этом на личной встрече с Любимовым, сообщается на
«Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край. Думаю, что очень богатый потенциал, в том числе и человеческий потенциал этой области, можно намного более серьезно развить, хотя сделано очень много хорошего, мы видим, в последние годы губернатором, его командой. Тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше», — ответил Любимов на предложение президента возглавить Рязанскую область.
Врио губернатора пообещал оправдать доверие президента и сделать все, чтобы «людям жилось в Рязанской области намного лучше».