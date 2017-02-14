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13:56, 14 февраля 2017 1 961
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Путин призвал врио губернатора Рязанской области быть ближе к людям

Путин призвал врио губернатора Рязанской области быть ближе к людям

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин призвал врио губернатора Рязанской области Николая Любимова быть ближе к людям. Путин сказал об этом на личной встрече с Любимовым, сообщается на сайте президента России.

«Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край. Думаю, что очень богатый потенциал, в том числе и человеческий потенциал этой области, можно намного более серьезно развить, хотя сделано очень много хорошего, мы видим, в последние годы губернатором, его командой. Тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше», — ответил Любимов на предложение президента возглавить Рязанскую область.

Врио губернатора пообещал оправдать доверие президента и сделать все, чтобы «людям жилось в Рязанской области намного лучше».


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