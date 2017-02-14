«Продувку» для пьяных водителей предложили сделать платной

В России предложили обязать нетрезвых водителей оплачивать расходы на их медосвидетельствование. Об этом поговорили участники круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья, передает агентство «
Данное предложение поступило от директора департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Оксаны Гусевой.
«Предложение, которое хотелось бы озвучить именно здесь, это то, что пациент, проходящий медицинское освидетельствование в случае задержания его при вождении транспортного средства в состоянии опьянения, при положительном результате обязан оплатить все расходы медицинской организации, которые она понесла при проведении его медицинского освидетельствования», — отметила Гусева.
При этом Гусева отметила, что это международная норма и «никаких коррупционных схем здесь нет и быть не может».