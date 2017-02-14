Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:50, 14 февраля 2017 1 218
 0    0

«Продувку» для пьяных водителей предложили сделать платной

«Продувку» для пьяных водителей предложили сделать платной

В России предложили обязать нетрезвых водителей оплачивать расходы на их медосвидетельствование. Об этом поговорили участники круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья, передает агентство «Москва».

Данное предложение поступило от директора департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Оксаны Гусевой.

«Предложение, которое хотелось бы озвучить именно здесь, это то, что пациент, проходящий медицинское освидетельствование в случае задержания его при вождении транспортного средства в состоянии опьянения, при положительном результате обязан оплатить все расходы медицинской организации, которые она понесла при проведении его медицинского освидетельствования», — отметила Гусева.

При этом Гусева отметила, что это международная норма и «никаких коррупционных схем здесь нет и быть не может».


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:00, 15 февраля 2017
Атомная подводная лодка «Рязань» вернулась в Тихоокеанский флот после ремонта
18:27, 15 февраля 2017
Рязанские полицейские рассказали о распространенных видах мошенничества
17:56, 15 февраля 2017
Шерлок Холмс в исполнении Камбербэтча стал самым популярным персонажем в истории BBC
17:52, 15 февраля 2017
В МВД предложили сдавать в багаж алкоголь из duty free 1
17:40, 15 февраля 2017
Рязанца осудили за угон автомобиля с пляжа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:20, 14 февраля 2017 30 448
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
11:04, 15 февраля 2017 25 736
Любимов прибыл в Рязань. Фото
8:21, 12 февраля 2017 23 596
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
8:31, 9 февраля 2017 17 483
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
12:59, 15 февраля 2017 16 813
Главное — люди. В Рязани представили врио губернатора 1
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум