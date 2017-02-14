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10:56, 14 февраля 2017 287
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На светофоре на Московском шоссе произошла авария. Видео

На светофоре на Московском шоссе произошла авария. Видео

На светофоре Московском шоссе в Рязанив понедельник, 13 февраля, произошла авария. Видео ДТП появилось в группе «Дороги Рязани».

Один из автомобилей проехал на красный сигнал светофора.


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