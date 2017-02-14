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12:08, 14 февраля 2017 886
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ЦБ отключил от своей системы «Северо-Западный 1 Альянс банк»

ЦБ отключил от своей системы «Северо-Западный 1 Альянс банк»

Банк России отключил от своей системы «Северо-Западный 1 Альянс банк». Об этом во вторник, 14 февраля со ссылкой на собственный источник сообщило агентство «Прайм».

«Северо-Западный 1 Альянс банк» является «дочкой» «Форус банка», у которого ЦБ отозвал лицензию 19 декабря. По данным на 1 января, капитал кредитной организации составлял 318 миллионов рублей (допустимый минимум — 300 миллионов рублей). Убыток банка по итогам прошлого года — 144 миллиона рублей.

Отмечается, что кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии.


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