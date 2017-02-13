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11:09, 13 февраля 2017 61
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За выходные рязанские полицейские изъяли 54 литра контрафактного алкоголя

За выходные рязанские полицейские изъяли 54 литра контрафактного алкоголя

В Рязани сотрудники полиции за прошедшие выходные пресекли незаконный оборот алкогольной продукции в магазине, кафе и торговой палатке. Изъято 54 литра спиртного.

В рамках рейдовых мероприятий полицейские в Рязани пресекли незаконную торговлю спиртным в нестационарных торговой палатке, расположенной на улице Предзаводская.

Пресечено нарушение правил торговли спиртным в кафе, расположенном в Рязани на улице Крупской.

Также полицейские пресекли в Рязани нарушения правил торговли алкогольной продукцией в магазине на улице Энгельса.

Суммарно из незаконного оборота изъято 54 литра спиртного.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Рейдовые мероприятия продолжаются.


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