За выходные рязанские полицейские изъяли 54 литра контрафактного алкоголя

В Рязани сотрудники полиции за прошедшие выходные пресекли незаконный оборот алкогольной продукции в магазине, кафе и торговой палатке. Изъято 54 литра спиртного.
В рамках рейдовых мероприятий полицейские в Рязани пресекли незаконную торговлю спиртным в нестационарных торговой палатке, расположенной на улице Предзаводская.
Пресечено нарушение правил торговли спиртным в кафе, расположенном в Рязани на улице Крупской.
Также полицейские пресекли в Рязани нарушения правил торговли алкогольной продукцией в магазине на улице Энгельса.
Суммарно из незаконного оборота изъято 54 литра спиртного.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Рейдовые мероприятия продолжаются.