Великобритания выделит странам Балтии 700 миллионов фунтов стерлингов на защиту от России

МИД Великобритании выделит Украине и странам Балтии 700 миллионов фунтов стерлингов на укрепление их способности противостоять России. Об этом сообщает «
Деньги на программы международной помощи выделят из нового фонда. Его создание фактически подтвердила официальный представитель британского МИД.
«Создание фонда находится на первоначальной стадии. Подробности об этом будут представлены в парламенте в установленном порядке», — сказала она.
Отмечается, что обозначенные 700 миллионов фунтов стерлингов также могут использовать на Ближнем Востоке для борьбы с экстремизмом.