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21:03, 13 февраля 2017 441
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Великобритания выделит странам Балтии 700 миллионов фунтов стерлингов на защиту от России

Великобритания выделит странам Балтии 700 миллионов фунтов стерлингов на защиту от России

МИД Великобритании выделит Украине и странам Балтии 700 миллионов фунтов стерлингов на укрепление их способности противостоять России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Деньги на программы международной помощи выделят из нового фонда. Его создание фактически подтвердила официальный представитель британского МИД.

«Создание фонда находится на первоначальной стадии. Подробности об этом будут представлены в парламенте в установленном порядке», — сказала она.

Отмечается, что обозначенные 700 миллионов фунтов стерлингов также могут использовать на Ближнем Востоке для борьбы с экстремизмом.


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