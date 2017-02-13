В России появятся инспекторы по охране окружающей среды

В России появятся общественные инспекторы по охране окружающей среды. Соответствующий документ
В Минприроды определили форму удостоверения, порядок его выдачи, а также правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.
«Главная цель нововведений — создание правовых основ народного экологического контроля, участия людей в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды. Сегодня существует общественный запрос на подобные изменения законодательства, мы считаем их своевременными», — отметил глава министерства Сергей Донской.
Общественные инспекторы станут помогать органам государственного надзора фиксировать нарушения природоохранного и природоресурсного законодательства. Кроме этого, они будут вовлекать граждан в природоохранные мероприятия, трудовые десанты по очистке территорий, акваторий и посадке деревьев.