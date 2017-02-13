В Пакистане запретили праздновать День всех влюбленных. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает «
Высший суд Исламабада принял такое решение после появления петиции, в которой День Святого Валентина описан как антиисламский праздник. Министерство информации Пакистана и управление по надзору за электронными СМИ обязали проследить, чтобы в СМИ и соцсетях не было пропаганды Дня всех влюбленных.
Отмечается, что в прошлом члены радикальной организации «Джамаат-и-ислами» предпринимали попытки сорвать празднования Дня всех влюбленных в Пакистане.