В Калифорнии объявили эвакуацию из-за риска разрушения самой высокой в США плотины

В США объявлена срочная эвакуация населения, живущего ниже плотины Оровилл на севере штата Калифорния, передает ТАСС .

В зону эвакуации попали по меньшей мере 130 тысяч человек. Это жители населенных пунктов Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити.

Власти опасаются, что поврежденный в результате эрозии резервный водосброс может обрушиться в течение ближайших часов, что приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл.

Чтобы не допустить аварии, сброс воды увеличен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Объем водоема составляет порядка 4,3 миллиарда кубометров.

В городе Орвилл живут более 16,2 тысячи человек, им предписано уезжать в любом направлении, кроме северного, — там находится плотина.

11 февраля после сильных дождей вода в плотине начала переливаться сначала через запасной, а затем и основной водосброс, было отмечено разрушение последнего. Уровень озера заметно повысился: после череды засушливых лет этой зимой в регионе выпали обильные осадки.

Плотина Оровилл была построена между 1962 и 1968 годами. Гидротехническое сооружение высотой 230 метров — самое большое в США.

Aerial video shows strain on California's Oroville Dam's backup spillway hours before thousands ordered to evacuate. https://t.co/47O8hzBZOS pic.twitter.com/FGuRWFpP0u