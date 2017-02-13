Рязанская школьница прошла в финал международного литературного конкурса

Ученица 11 класса православной школы города Касимова Елизавета Виноходова прошла в финал международного литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Девушка отправила на конкурс эссе «Русь называют святою». Об этом
В конкурсе участвовали более 1 200 школьников из 61 региона России, а также из Молдовы, Украины, Белоруссии, Казахстана и Донецкой народной республики. Его заключительная часть пройдет в Москве с 25 по 29 марта. Итоговую творческую работу будут писать 39 финалистов (по 13 в каждой возрастной группе). Конкурсантам организуют мастер-классы с писателями и культурную программу. Победителей наградят в Храме Христа Спасителя.