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17:29, 13 февраля 2017 170

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за январь 2017 года

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за январь 2017 года

ООО РГМЭК в соответствии с пунктами г и д п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает следующее: Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за январь 2017 года. Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за январь 2017 года.

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за январь 2017 года.

Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за январь 2017 года.


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6 дней назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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