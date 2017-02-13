Работавшая над «Евровидением-2017» украинская команда ушла из проекта. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает
Творческая команда распространила заявление, под которым подписался 21 человек.
«Мы, команда „Евровидения“, для которых этот конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса», — написали бывшие участники проекта.
Авторы заявления напомнили, что в декабре 2016 года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса — заместителя генерального директора телерадиокомпании Украины Павла Грицака. В результате работа команды была полностью нарушена.
«Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководству НТКУ (Национальная телекомпания Украины), руководству Госкомтелерадио, представителям кабмина, пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта», — отметили в заявлении.
По мнению авторов заявления, новое руководство песенного конкурса не провело ни одного реального действия для проведения проекта в нужные сроки. Также участники творческого коллектива указали, что при принятии решений по ключевым направлениям не было прозрачности, отсутствовали юридические обязательства перед привлеченными к работе специалистами, а также срывались сроки проведения тендеров.
«Все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведению конкурса на Украине», — подчеркнуи авторы заявления.