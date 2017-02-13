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18:16, 13 февраля 2017 119
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Незнайка, Карлсон и клоун Шура. Рязанское отделение ВТБ24 устроило праздник для воспитанников Костинской школы-интерната

Незнайка, Карлсон и клоун Шура. Рязанское отделение ВТБ24 устроило праздник для воспитанников Костинской школы-интерната

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 13 февраля, в Центральной детской библиотеке прошел праздник для воспитанников Костинского школы-интерната. Акцию организовали работники библиотеки и сотрудники банка ВТБ24.

В ходе мероприятия для детей провели экскурсию по отделами библиотеки. Вместе с Незнайкой и Карлсоном им показали читальный и компьютерный залы. Также детей познакомили с творчеством Эдуарда Успенского, 80-летие которого библиотека отмечает в этом году.

После воспитанники интерната вместе с клоуном Шурой танцевали, играли в подвижные игры, конкурсы и учились делать «собачку» из воздушного шара. В завершении праздника директору интерната вручили подарки для его воспитанников.

Закончилось мероприятие чаепитием, на котором дети поделились впечатлениями от экскурсии по библиотеки и проведенными конкурсами.

Как рассказала заместитель управляющего рязанского филиала ВТБ24 Алла Петрова, отделение уже не первый год организовывает акции и мероприятия для Костинской школы-интерната.

По ее словам в этом году в организации праздника вместе с детской библиотекой приняла участие компания «Зеленый сад».

«Мы уже несколько лет либо организуем спортивные и развлекательные мероприятия для детей, либо выезжаем к ним», — сообщила Алла Петрова.

На последней совместной акции по правилам дорожного движения дети вместе с сотрудниками банка устроили пикник на природе.

Следующую акцию отделение ВТБ24 проведет для Геронтологического центра имени Мальшина. Вместе с воспитанниками Костинской школы-интерната они подпишут открытки для ветеранов и пенсионеров на предстоящие праздики 23 февраля и 8 марта. Как отметила Алла Петрова, подобная акция уже проходила на Новый год.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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