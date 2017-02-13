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13:08, 13 февраля 2017 422
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Мошенники атаковали электронные адреса россиян от имени судебных приставов

Мошенники атаковали электронные адреса россиян от имени судебных приставов

Мошенники атаковали электронные адреса россиян от имени судебных приставов. Об этом пишет «Российская газета».

В вирусных письмах мошенники пугают граждан «наличием судебной задолженности» и предлагают пройти по активным ссылкам со вредоносным кодом. Для убедительности в письмах используют дизайн, электронные адреса и логотипы службы судебных приставов России.

«При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными программами. Скачивая такой архив, человек подвергает свой компьютер опасности заражения», — отметили в пресс-службе ФСПП.

В случае, если гаджет заразили вирусными программами, судебные приставы советуют обращаться в правоохранительные органы.


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