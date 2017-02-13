Мошенники атаковали электронные адреса россиян от имени судебных приставов. Об этом пишет «
В вирусных письмах мошенники пугают граждан «наличием судебной задолженности» и предлагают пройти по активным ссылкам со вредоносным кодом. Для убедительности в письмах используют дизайн, электронные адреса и логотипы службы судебных приставов России.
«При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными программами. Скачивая такой архив, человек подвергает свой компьютер опасности заражения», — отметили в пресс-службе ФСПП.
В случае, если гаджет заразили вирусными программами, судебные приставы советуют обращаться в правоохранительные органы.