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13:04, 12 февраля 2017 1 470
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Достать чернил и плакать. Эксперты назвали февраль самым депрессивным месяцем

Достать чернил и плакать. Эксперты назвали февраль самым депрессивным месяцем

Эксперты заявили, что февраль — самый депрессивный месяц в году. Они назвали несколько причин, которые привели их к такому выводу, пишет «Vista News».

Ученые поясняют, что депрессивные настроения людей связаны с негативным воздействием на человеческий организм, с нарушением суточного режима из-за короткого светового дня, а также длительными новогодними праздниками.

Психологи же отмечают, что некоторые люди ждут от Нового года «грандиозных событий, реализации их идей и воплощения карьерных планов». Но если этого не происходит, некоторые могут испытывать глубокие переживания и даже впасть в депрессию.

Астрологи в свою очередь называли февраль опасным месяцем. По их мнению, в этот период люди эмоционально ослабевают, поэтому может вырасти число самоубийств. Кроме того, в феврале ожидаются лунное и солнечное затмение. Некоторые эксперты считают, что эти явления плохо влияют на людей с психическими заболеваниями.


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