Вежливые и быстрые. Рязанцы возглавили рейтинг «водителей-лихачей»

Рязанская область стала лидером рейтинга по быстрой езде водителей. Согласно исследованию портала «
В опубликованных 10 февраля данных сказано, что рязанские «лихачи» составляют 85,93% всех нарушителей.
В тройку лидеров по быстрой езде также вошли Костромская область (83,53%) и Нижегородская область (80,31%). Замкнули топ-10 Курская (76,17%) и Белгородская (76,05%) области.
Кроме того, портал составил рейтинг и самых «медленных» водителей. Меньше всего в 2016 году за превышение скорости штрафовали жителей Севастополя (2,26%), Чукотского автономного округа (9,84%) и Астраханской области (17,16%).
Напомним, ранее рязанцев