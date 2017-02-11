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8:57, 11 февраля 2017 164
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Вежливые и быстрые. Рязанцы возглавили рейтинг «водителей-лихачей»

Вежливые и быстрые. Рязанцы возглавили рейтинг «водителей-лихачей»

Рязанская область стала лидером рейтинга по быстрой езде водителей. Согласно исследованию портала «Колеса.ру», жителям региона чаще всего в 2016 году выписывали штрафы за превышение скорости.

В опубликованных 10 февраля данных сказано, что рязанские «лихачи» составляют 85,93% всех нарушителей.

В тройку лидеров по быстрой езде также вошли Костромская область (83,53%) и Нижегородская область (80,31%). Замкнули топ-10 Курская (76,17%) и Белгородская (76,05%) области.

Кроме того, портал составил рейтинг и самых «медленных» водителей. Меньше всего в 2016 году за превышение скорости штрафовали жителей Севастополя (2,26%), Чукотского автономного округа (9,84%) и Астраханской области (17,16%).

Напомним, ранее рязанцев включили в десятку самых вежливых водителей, которые чаще всего останавливаются, чтобы пропустить пешеходов.


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