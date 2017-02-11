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8:30, 11 февраля 2017 347
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Рязанца оштрафовали за нацистскую символику

Рязанца оштрафовали за нацистскую символику

Октябрьский районный суд оштрафовал рязанца за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что в январе 2017 года нарушитель нарисовал на стене жилого дома нацистский крест и тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

В судебном заседании он полностью признал свою вину и раскаялся. В связи с этим рязанца признали виновным и назначили ему наказание в виде административного штрафа.

Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.


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