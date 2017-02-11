Рязанца оштрафовали за нацистскую символику

Октябрьский районный суд оштрафовал рязанца за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщила
Установлено, что в январе 2017 года нарушитель нарисовал на стене жилого дома нацистский крест и тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.
В судебном заседании он полностью признал свою вину и раскаялся. В связи с этим рязанца признали виновным и назначили ему наказание в виде административного штрафа.
Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.