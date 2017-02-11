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9:39, 11 февраля 2017 677
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На двух рязанских переходах увеличили время для пешеходов

На двух рязанских переходах увеличили время для пешеходов

На двух пешеходных переходах в Рязани увеличили время. Об этом на пресс-конференции 10 февраля рассказал врио начальника УГИБДД Александр Головастов, пишет газета «Комсомольская правда».

По его словам, в ноябре 2016 года около остановки «Дом художника» на Первомайском проспекте время для пешеходов увеличили на четыре секунды, а около поворота на улицу Юбилейную на Московском шоссе — на три секунды.

«Мы сделали это после выводов инспекторов ДПС. Дежуря на этих участках, они обратили внимание, что пешеходам не хватает времени перейти дорогу», — отметил Головастов.

При этом майор полиции подчеркнул, что кампания, призванная повысить безопасность пешеходов, продолжится до 3 марта 2017 года. По вопросам изменения графика работы светофоров обращаться нужно в администрацию города, заявил он.


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