Младенец и трое взрослых погибли в ДТП под Саратовом

Младенец и трое взрослых погибли в результате ДТП, которое произошло в Татищевском районе Саратовской области. Об этом сообщила
По предварительной информации 47-летняя женщина-водитель Renault Kangoo при обгоне выехала на «встречку», где столкнулась с «Волгой», в которой ехали пять человек.
В результате аварии на месте происшествия погибли водитель Renault, а также 41-лений водитель «Волги», его жена и грудной ребенок. Еще двоих пассажиров отечественной легковушки, мужчину и женщину, госпитализировали с травмами.
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.