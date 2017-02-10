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9:55, 10 февраля 2017 408

СК «Ника-Групп» объявила о скидках на квартиры до 300 тысяч в центре Рязани

СК «Ника-Групп» объявила о скидках на квартиры до 300 тысяч в центре Рязани

СК «Ника-Групп» объявила о скидках на квартиры до 300 тысяч рублей в ЖК «Виктори-Парк» и ЖК «Престиж хаус» до 20 февраля 2017 года.

«Виктори-Парк» — новый современный жилой комплекс, расположился на площади 1636 квадратных метров. Комплекс включает в себя восемь секций, расположен всего в пяти минутах от Театральной площади.

«Удобное расположение, развитая инфраструктура и транспортное сообщение, современное архитектурное решение, благоустроенная зеленая территория с детскими площадками и зонами отдыха», — рассказал о преимуществах комплекса «Виктори-Парк» застройщик.

Жилой дом «Престиж-Хаус» — эксклюзивное предложение для тех, кто хочет приобрести квартиру бизнес-класса, в уютном районе со сложившейся инфраструктурой и богатым историческим наследием в центре Рязани по адресу: улица Фирсова, дом № 21к.

Также в компании уточнили, что в первой секции ЖК «Виктори-Парк» осталось шесть квартир, а в ЖК «Престиж хаус» семь.

Подробную информацию об объектах, скидках и количестве акционных квартир необходимо уточнять в офисе продаж на улице Татарской дом №20 или по телефону 775-775.


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В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

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Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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