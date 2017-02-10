Шиловский рецидивист украл из квартиры ТВ-ресивер

В селе Ерахтур Шиловского района задержали квартирного вора, похитившего ТВ-ресивер. Об этом сообщила
Подозреваемого в краже со взломом задержали благодаря помощи одного из жителей, заметившего открытую дверь дома. Хозяин дома был несколько дней в отъезде.
Полицейские выяснили, что воров оказался мужчина, который неоднократно был судим за кражи и имел дурную репутацию в селе. После осмотра его жилища похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы до шести лет. Подозреваемого взяли под стражу.