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12:52, 10 февраля 2017 152
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Шиловский рецидивист украл из квартиры ТВ-ресивер

Шиловский рецидивист украл из квартиры ТВ-ресивер

В селе Ерахтур Шиловского района задержали квартирного вора, похитившего ТВ-ресивер. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемого в краже со взломом задержали благодаря помощи одного из жителей, заметившего открытую дверь дома. Хозяин дома был несколько дней в отъезде.

Полицейские выяснили, что воров оказался мужчина, который неоднократно был судим за кражи и имел дурную репутацию в селе. После осмотра его жилища похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы до шести лет. Подозреваемого взяли под стражу.


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