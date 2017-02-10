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9:57, 10 февраля 2017 840
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Сбитые на переходе в Канищеве рязанки выжили

Сбитые на переходе в Канищеве рязанки выжили

Две рязанки, которых утром 10 февраля сбили на пешеходном переходе в Канищеве, выжили. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в 6:10 на улице Бирюзова.

Как сообщили в ведомстве, 25-летний рязанец на Lada, двигаясь со стороны улицы Интернациональной, наехал на двух женщин, которые переходили дорогу по переходу.

44-летнюю и 41-летнюю пострадавших доставили в больницу с травмами.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что одна из женщин погибла на месте аварии.


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