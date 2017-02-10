Сбитые на переходе в Канищеве рязанки выжили

Две рязанки, которых утром 10 февраля сбили на пешеходном переходе в Канищеве, выжили. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в 6:10 на улице Бирюзова.
Как сообщили в ведомстве, 25-летний рязанец на Lada, двигаясь со стороны улицы Интернациональной, наехал на двух женщин, которые переходили дорогу по переходу.
44-летнюю и 41-летнюю пострадавших доставили в больницу с травмами.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Напомним, ранее очевидцы сообщали, что одна из женщин