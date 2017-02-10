Под Рязанью задержали охотников на косуль и кабанов

Под Рязанью задержали двух охотников, которые незаконно отстреливали косуль и кабанов. Об этом сообщила
По словам охотинспектора Михайловского хозяйства, во время обхода зоны охраны у деревни Березово он обнаружил следы отстрела животных. Когда мужчина наткнулся на следы крови и забоя зверей, он сразу обратился в полицию.
Полицейские выехали на место незаконной охоты и нашли следы снегоходов, на которых увезли убитых животных — пять косуль и кабана.
Следы снегоходов вывели оперативников к месту, где злоумышленники разделали туши и погрузили мясо на машины. «По характерным особенностях следов шин полицейские предположили, что охотники передвигались на „Ниве“ и УАЗе», — говорится в сообщении.
Опросив местных жителей, правоохранители выяснили, что автомобили, похожие на разыскиваемые, видели в селе Печерники.
После этого полицейские нашли машины нарушителей и установили, что к незаконной охоте были причастны 34-летний житель Михайлова и 26-летний житель Михайловского района. У них изъяли ружья, топор и туши пяти животных.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части1 статьи 258 УК РФ, по которой предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.